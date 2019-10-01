В Китае в пещере нашли мужчину, который сбежал из тюрьмы 17 лет назад, и скрывался от правосудия в небольшой горной пещере. Сун Цзян был признан виновным в торговле женщинами и детьми, однако в 2002 году он совершил побег из мест заключения.
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Оказалось, что все эти годы преступник жил в крошечной пещере. Как рассказали полицейские, беглый злоумышленник так долго провёл в одиночестве, что разучился разговаривать.
Ранее News.ru писал, что, украинские власти экстрадировали в Израиль беглого наркобарона Амоса Дов Сильвера. Ему удалось сбежать 16 августа во время депортации в аэропорту Борисполь, однако через день он был пойман.
Амоса Дов Сильвера является основателем крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков.