https://static.news.ru/photo/fb6ece4e-e3cc-11e9-9d30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

В Китае в пещере нашли мужчину, который сбежал из тюрьмы 17 лет назад, и скрывался от правосудия в небольшой горной пещере. Сун Цзян был признан виновным в торговле женщинами и детьми, однако в 2002 году он совершил побег из мест заключения.

Как пишет BBC News , Сун Цзян прятался в горах неподалёку от своего родного города в Юньнани. Сначала поиски в районе нахождения не принесли успехов, однако затем полиция использовала дроны.

Оказалось, что все эти годы преступник жил в крошечной пещере. Как рассказали полицейские, беглый злоумышленник так долго провёл в одиночестве, что разучился разговаривать.

Ранее News.ru писал, что, украинские власти экстрадировали в Израиль беглого наркобарона Амоса Дов Сильвера. Ему удалось сбежать 16 августа во время депортации в аэропорту Борисполь, однако через день он был пойман.

Амоса Дов Сильвера является основателем крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков.