Авиакомпания Korean Air устраивает пробный «полёт в никуда»

Крупнейший авиаперевозчик Южной Кореи Korean Air присоединился к инициативе других авиакомпаний, которые на фоне кризиса из-за коронавируса устраивают «полёты в никуда». Первый рейс запланирован на 27 февраля.
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За «полёт в никуда» пассажирам придётся заплатить от 219 до 700 тысяч вон ($200–630). Цена зависит от класса салона. Продажи билетов на подобные рейсы в марте Korean Air пока не объявляла.
Другие местные авиакомпании, такие как Asiana Airlines и Jeju Air, начали летать «в никуда» в конце 2020 года. Jeju Air уже отказалось от такой возможности заработать, а Asiana Airlines пока предлагает данный продукт желающим.
Из-за ограничений в разных странах, вызванных коронавирусом, пассажиропоток крупных южнокорейских авиалиний снизился на 82,3% по сравнению с «доковидным» годом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в декабре 2020 года лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», объявил о выполнении «полётов в никуда». Первые рейсы выполнялись по маршруту Москва — Москва. Пассажиры в ходе полуторачасового полёта становились участниками экскурсии над городами Золотого кольца.