Авиакомпания Korean Air устраивает пробный «полёт в никуда»

https://static.news.ru/photo/86bec00a-6e8f-11eb-9b85-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейший авиаперевозчик Южной Кореи Korean Air присоединился к инициативе других авиакомпаний, которые на фоне кризиса из-за коронавируса устраивают «полёты в никуда». Первый рейс запланирован на 27 февраля.

Об этом сообщает Yonhap. Агентство отмечает, что для рейса, вылет которого намечен из международного аэропорта Инчхон, выбран пассажирский лайнер Airbus А380. Желающим совершить воздушное путешествие продолжительностью 2 часа и 20 минут обещают полёт над Японским морем, Пусаном, островом Чеджудо, Корейским проливом и возвращение в аэропорт Инчхона.

За «полёт в никуда» пассажирам придётся заплатить от 219 до 700 тысяч вон ($200–630). Цена зависит от класса салона. Продажи билетов на подобные рейсы в марте Korean Air пока не объявляла.

Другие местные авиакомпании, такие как Asiana Airlines и Jeju Air, начали летать «в никуда» в конце 2020 года. Jeju Air уже отказалось от такой возможности заработать, а Asiana Airlines пока предлагает данный продукт желающим.

Из-за ограничений в разных странах, вызванных коронавирусом, пассажиропоток крупных южнокорейских авиалиний снизился на 82,3% по сравнению с «доковидным» годом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в декабре 2020 года лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», объявил о выполнении «полётов в никуда». Первые рейсы выполнялись по маршруту Москва — Москва. Пассажиры в ходе полуторачасового полёта становились участниками экскурсии над городами Золотого кольца.