https://static.news.ru/photo/c894e88a-e9c3-11e9-9fda-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о неизменности позиции страны по вопросу Курильских островов. По словам политика, Токио считает, что японский суверенитет распространяется на острова южной части архипелага — Шикотан, Итуруп, Кунашир и группу Хабомаи.

При этом Абэ отметил прогресс, наметившийся в переговорах между Японией и Россией. В качестве примера глава японского правительства привёл организацию рейсов для бывших жителей южных островов для посещения могил предков и договорённость о реализации проектов в рамках совместной хозяйственной деятельности на этих территориях, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что японский премьер во время выступления в парламенте рассказал о перспективах сотрудничества Токио и Москвы. Абэ отметил, что мирный договор будет заключён после решения территориальной проблемы.