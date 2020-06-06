Версальский дворец возобновил работу после карантина

https://static.news.ru/photo/3f8ad94e-a7d4-11ea-9c11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mara Brandl/imageBROKER.com/Global Look Press

Дворцовый комплекс Версаля во Франции вновь открыт для посетителей после карантина в связи с пандемией COVID-19.

Музей оставался закрытым на протяжении 82 дней. Это второй столь долгий срок простоя в его истории, первый был связан с началом Второй мировой войны. С 6 июня дворец начинает работу по обычному расписанию: с 09:00 до 18:30 по местному времени.

Для туристов также будут открыты дворцы Большой и Малый Трианон, ферма Марии-Антуанетты, а также парк с фонтанами. Однако групповые экскурсии в сопровождении гидов начнутся только с 10 июня. При этом в одной группе должно быть не более 10 человек, сообщает радиостанция France Info.

Версальский дворец — резиденция французских королей. Был построен во второй половине XVII века во времена правления Людовика XIV («король-солнце»). 28 июня 1919 года во дворце был подписан Версальский договор, положивший конец Первой мировой войне. Дворец входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что открытие Лувра и музея Эжена Делакруа в Париже запланировано на первую половину июля.

Как писал NEWS.ru, российские музеи могут возобновить работу примерно в середине июля. В частности, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, который отмечает в 2020 году 108-летие, рассчитывает открыть двери для посетителей 10 июля.