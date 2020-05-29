Лувр планируют открыть с 6 июля

https://static.news.ru/photo/27e9b864-a1c6-11ea-8611-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Парижский Лувр готовится снова открыть двери для посетителей с 6 июля. Выставочная площадка временно не работает из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Музей Эжена Делакруа также может открыться в следующем месяце, сообщает ТАСС. Бронирование билетов в оба учреждения станет доступным с 15 июня.

28 мая 2020 года премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о возможности открытия музеев со 2 июня, а также парков и садов с выходных 30 мая. Сотрудники готовят открытие музея Эжена Делакруа с 22 июня, Лувр — к открытию 6 июля, — говорится в сообщении.

Посетителей предупредили о том, что при посещении культурных центров необходимо соблюдать меры по дистанцированию, а также носить маски.

Лувр и музей Эжена Делакруа закрыли 13 марта. Посетителям предоставили возможность вернуть заранее приобретённые билеты, писал NEWS.ru.