Пушкинский музей планирует возобновить работу 10 июля

https://static.news.ru/photo/1b8fb984-a4e0-11ea-aa4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина рассчитывает открыть двери для посетителей 10 июля. Учреждение временно не работает из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

О возможном скором возвращении к работе рассказала директор Марина Лошак. По её словам 10 июля — дата не окончательная, передаёт ТАСС.

У меня есть предчувствие, скажем так. Я не могу сказать, поскольку я не министр культуры, точную дату, — отметила Лошак.

Он напомнила, что гости смогут увидеть выставку «Тату», которую продлили до 27 сентября. Экспозиция была открыта 3 марта и успела проработать всего две недели.

Как писал NEWS.ru, проект «Тату» был воплощён совместно с французским музеем имени Жака Ширака. Экспозиция покажет все этапы развития изобразительного искусства в разных частях мира.