Письмо Ван Гога и Гогена о посещении борделей уйдёт с молотка в Париже

https://static.news.ru/photo/ff6770a8-aa66-11ea-8f72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Парижский аукционный дом Aristophil выставит письмо художников Винсента Ван Гога и Поля Гогена. Прогнозируемая стоимость лота составляет €180 — 250 тысяч.

Мастера отправили четыре страницы текста в ноябре 1888 года своему коллеге Эмилю Бернару, сообщает CNN. Письмо в основном писал Ван Гог.

В тексте он назвал Гогена «неиспорченным созданием с инстинктами дикого зверя» и заявил, что после «нескольких экскурсий в бордели они, весьма вероятно, будут проводить там время за работой». Также он поразмышлял о создании нового творческого объединения художников.

Не слушайте Винсента. Как вы знаете, у него склонность к восторгам и преувеличениям, — оставил свой комментарий Гоген.

The only known letter to have been jointly written by Vincent Van Gogh and Paul Gauigui, detailing the pair's visits to French brothels, is headed to auction. https://t.co/OKFHMrdHh3 — CNN Style (@CNNStyle) June 8, 2020

Как писал NEWS.ru, в канадском городе Торонто пройдёт выставка для посетителей, которые на автомобилях соблюдают режим изоляции из-за пандемии коронавируса. Экспозиция будет посвящена работам нидерландского художника Винсента Ван Гога.