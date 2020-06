Письмо Ван Гога и Гогена о посещении борделей уйдёт с молотка в Париже

Мастера отправили четыре страницы текста в ноябре 1888 года своему коллеге Эмилю Бернару, сообщает CNN. Письмо в основном писал Ван Гог.

В тексте он назвал Гогена «неиспорченным созданием с инстинктами дикого зверя» и заявил, что после «нескольких экскурсий в бордели они, весьма вероятно, будут проводить там время за работой». Также он поразмышлял о создании нового творческого объединения художников.