Искусство

Письмо Ван Гога и Гогена о посещении борделей уйдёт с молотка в Париже

18:22, 09 июня 2020
Фото: Global Look Press

Парижский аукционный дом Aristophil выставит письмо художников Винсента Ван Гога и Поля Гогена. Прогнозируемая стоимость лота составляет €180 — 250 тысяч.

Мастера отправили четыре страницы текста в ноябре 1888 года своему коллеге Эмилю Бернару, сообщает CNN. Письмо в основном писал Ван Гог.

В тексте он назвал Гогена «неиспорченным созданием с инстинктами дикого зверя» и заявил, что после «нескольких экскурсий в бордели они, весьма вероятно, будут проводить там время за работой». Также он поразмышлял о создании нового творческого объединения художников.

Не слушайте Винсента. Как вы знаете, у него склонность к восторгам и преувеличениям, — оставил свой комментарий Гоген.

Как писал NEWS.ru, в канадском городе Торонто пройдёт выставка для посетителей, которые на автомобилях соблюдают режим изоляции из-за пандемии коронавируса. Экспозиция будет посвящена работам нидерландского художника Винсента Ван Гога.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях