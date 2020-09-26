Он высмеял свой век: лучшие карикатуры Бориса Ефимова к 120-летию

Художник Борис Ефимов прожил 108 лет, родившись в сентябре 1900 года. Будучи ровесником своего века, он завоевал право быть и своеобразным судьёй эпохальным событиям, свидетелем которых являлся. Ефимов стал мастером карикатуры, сыграв огромную роль в создании у современников восприятия политики, искусства, общественной жизни. Революции, войны, террор, пропаганда — везде был нужен талант Бориса Ефимова, и везде он отметился своим даром — уникальным чувством эмоциональной реальности, которую можно было интерпретировать, корректировать, создавать.
В 1918 году в киевском журнале «Зритель» появились первые шаржи Бориса Ефимова на А. А. Блока, Веру Юреневу, Александра Кугеля. В 1919 году Ефимов стал одним из секретарей редакционно-издательского отдела Народного комиссариата по военным делам Советской Украины. С 1922 года художник работает в Москве, где сотрудничает с газетами «Правда» и «Известия», с журналом «Крокодил». В 1940 году по личному указанию Вячеслава Молотова Борис Ефимов зачислен в обойму ведущих карикатуристов СССР для работы на пропагандистском фронте. До самой смерти в октябре 2008 года Ефимов оставался мастером своего дела, работая в ведущих СМИ и в Российской академии художеств.
Художник-график Борис Ефимов, рисовавший для газет Правда, Красная звезда, журналов Крокодил и Огонёк.
Владимир Федоренко/РИА Новости
Карикатура Троцкистко-бухаринские враги народа.
Борис Приходько/РИА Новости
Карикатура Их общий язык
Борис Ефимов
Борису Ефимову - 105 лет.
Виталий Белоусов/ТАСС
Киев, 1919 г.
Борис Ефимов
Карикатура Поэт Михаил Исаковский.
РИА Новости
Карикатура Ресторан Союз труда и капитала
Борис Ефимов
Карикатура Война
Борис Ефимов
Шарж Писатель Корней Чуковский.
РИА Новости
Карикатура Холодная война
Борис Ефимов
Народный художник СССР Борис Ефимов, 1980 г.
Владимир Савостьянов/ТАСС
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