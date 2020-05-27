Неизвестный попытался украсть работу Бэнкси из больницы

https://static.news.ru/photo/5ccb759a-a01d-11ea-8322-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/banksy/Global Look Press

В британском городе Саутгемптоне злоумышленник попытался украсть картину анонимного художника Бэнкси, выставленную в больнице. Автор посвятил её врачам.

Неизвестный пришёл в клинику с беспроводной дрелью в руках, одетый в защитный комбинезон, сообщает The Sun. Охрана сразу обратила на него внимание и, связавшись с администрацией учреждения, получила указание наблюдать за ним.

По словам одного из охранников, мужчина пять раз прошёл мимо полотна, оглядываясь по сторонам, чтобы оценить обстановку. В итоге непрошеного гостя попросили покинуть здание.

На картине Бэнкси изобразил ребёнка с игрушкой врача в супергеройском плаще — фигурки классических героев комиксов Супермена и Бэтмена оказались в мусорном ведре. Он назвал работу «Меняющий игру», писал NEWS.ru.