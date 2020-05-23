ЮАР с 1 июня восстановит деятельность большинства отраслей экономики

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса объявил, что в стране с 1 июня отменяется комендантский час и возобновляется деятельность большинства экономических отраслей.
Об этом
Рамафоса отметил, что 1 июня к работе смогут вернуться около 8 млн граждан страны. Тем сотрудникам, которые имеют возможность работать в удалённом режиме, работодатели разрешат остаться дома.
В ЮАР за время пандемии выявлено 22 583 случая COVID-19, 429 человек скончались от коронавирусной инфекции.
Как писал NEWS.ru, власти ЮАР из-за пандемии приняли решение амнистировать 19 тысяч заключённых.
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