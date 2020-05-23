ЮАР с 1 июня восстановит деятельность большинства отраслей экономики

https://static.news.ru/photo/803c0fb0-9df9-11ea-8885-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jennifer Heck/Global Look Press

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса объявил, что в стране с 1 июня отменяется комендантский час и возобновляется деятельность большинства экономических отраслей.

Об этом сообщает РИА Новости. 1 июня работу в ЮАР возобновят практически все организации, кроме тех, где риск передачи COVID-19 особенно высок. Также в стране отменяются ограничения на торговлю, включая запрет на продажу алкоголя по определённым дням. Несмотря на отменённый комендантский час, гражданам рекомендуется не выходить из дома без необходимости.

Рамафоса отметил, что 1 июня к работе смогут вернуться около 8 млн граждан страны. Тем сотрудникам, которые имеют возможность работать в удалённом режиме, работодатели разрешат остаться дома.

В ЮАР за время пандемии выявлено 22 583 случая COVID-19, 429 человек скончались от коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, власти ЮАР из-за пандемии приняли решение амнистировать 19 тысяч заключённых.