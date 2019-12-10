Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности направить своих военнослужащих в Ливию, если соответствующий запрос поступит от международно признанного правительства национального согласия (ПНС). В экспертной среде полагают, что подобный шаг будет свидетельствовать о появлении ещё одного узла противоречий в отношениях между Анкарой и Москвой, чьи симпатии находятся на противоположной стороне конфликта.

Заявление о готовности отправки контингента на север Африки прозвучало в эфире турецкого канала TRT.

Если Ливия этого захочет, то Турция будет принимать соответствующее решение самостоятельно. Мы не будем спрашивать у кого-либо разрешения по этому вопросу. Турция готова оказать Ливии любую поддержку, — подчеркнул Эрдоган.

По словам турецкого лидера, его встреча с российским президентом Владимиром Путиным должна состояться 8 января в Стамбуле, однако незадолго до этого он хотел бы провести телефонные переговоры, «чтобы обсудить обстановку в Ливии и ситуацию с Хафтаром». Командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара рассматривают как объект российских интересов.

Турция повысила ставки в рамках ливийского конфликта, когда пошла на заключение пакета соглашений с ПНС. 28 ноября в Стамбуле были подписаны договорённости о военном сотрудничестве между Турцией и ПНС, которые включают в себя пункты об обучении, подготовке и укреплении отношений между армиями двух стран. Помимо этого, был подписан меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничению морских зон, который спровоцировал международный скандал. В зону «действия» документа вошли в том числе те территории, которые являются предметом территориальных споров между Турцией и Грецией. Ратификация меморандума о взаимопонимании между Анкарой и ПНС в турецком правительстве уже произошла, то есть документ окончательно утверждён.

Накануне издание Foreign Policy вышло с материалом, согласно которому наступательные операции ЛНА — благодаря увеличению помощи с российской стороны — могут в итоге закончиться успехом для Хафтара и привести к падению Триполи, хотя ценой реализации подобного сценария будут кровопролитные уличные бои. В настоящее время ПНС удерживает контроль над Триполи, оказывая сопротивление силам ЛНА.

Foreign Policy обращает внимание на то, что успех наступательной кампании имеет и другую цену. В середине ноября Госдеп США выступил с решительным осуждением интенсификации боевых действий в Ливии, подчеркнув, что сотрудничество между Хафтаром и Россией является опасным нарушением суверенитета североафриканской страны. На Капитолийском холме растёт озабоченность по поводу влияния вооружённого конфликта на гуманитарную ситуацию в Ливии и на ситуацию в сфере безопасности в регионе. Есть основания ожидать, что в скором времени Россия станет объектом санкций в ответ на развитие событий в рамках вооружённого конфликта.

LNA orders “Battalion 106” to march towards Libyan capital Tripoli. #Libya pic.twitter.com/q9ZgR1qKj1 — LibyaReview (@LibyaReview) December 9, 2019

В экспертной среде обращают внимание на то, что в Ливии, видимо, возникает ещё один российско-турецкий узел противоречий. В разговоре с NEWS.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов заявил: договор Анкары и Триполи о границе свидетельствует о том, что их партнёрство носит долгосрочный и стратегический характер.

Турция намерена сохранить ПНС или те силы, которые действуют под его эгидой в качестве активных игроков, обладающих решающим словом в ливийских делах. Кирилл Семёнов руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам

По словам Семёнова, на это направлен и меморандум о безопасности, который вызвал острую реакцию как Москвы, так и структур ООН, которые, вероятно, рассчитывали, что Хафтар, которому наращивается внешняя военная помощь, в преддверии конференции в Берлине сможет переломить ситуацию и на переговорах именно он будет диктовать условия. В противном случае партия Хафтара либо может считаться законченной, либо сам Хафтар, а точнее — лояльные ему силы, откажется от участия в конференции, чем спутает карты многим игрокам.

Турецкая военная помощь Триполи является ответом на наращивание военной поддержки Хафтару от его внешних спонсоров, включая Россию, которая значительно возросла с сентября, что усилило давление на Триполи, — считает Семёнов.

Турецкая поддержка может поправить этот дисбаланс, заключает аналитик. Однако вопрос заключается лишь в том, испортит ли это российско-турецкие отношения.