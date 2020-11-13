Вспышка жёлтой лихорадки зафиксирована в Нигерии

На юге и востоке Нигерии от жёлтой лихорадки за последние 11 дней скончались по меньшей мере 76 человек.
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В период с 1 по 11 ноября в штатах Баучи, Энугу и Дельта было выявлено 222 случая заболевания, соотносимого с жёлтой лихорадкой, умерли 76 человек, — говорится в сообщении.
В большинстве случаев заражались мужчины в возрасте до 55 лет. Власти Нигерии предпринимают усилия для недопущения распространения инфекции на другие регионы. Предыдущая вспышка заболевания произошла в стране около года назад в северных районах.
Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-иммунолог Ирина Ярцева считает, что коронавирус, как и любая ОРВИ, может стать сезонным заболеванием и в этом случае стоит ждать очередной вспышки заболевания в начале весны 2021 года.