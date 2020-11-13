Вспышка жёлтой лихорадки зафиксирована в Нигерии

https://static.news.ru/photo/1588a9a4-2665-11eb-bd8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miro May/picture alliance/Global Look Press

На юге и востоке Нигерии от жёлтой лихорадки за последние 11 дней скончались по меньшей мере 76 человек.

Об этом сообщает местная газета Vanguard, ссылаясь на данные Нигерийского центра по контролю за заболеваниями (NCDC). Летальные случаи зафиксированы в штатах Баучи, Энугу и Дельта.

В период с 1 по 11 ноября в штатах Баучи, Энугу и Дельта было выявлено 222 случая заболевания, соотносимого с жёлтой лихорадкой, умерли 76 человек, — говорится в сообщении.

В большинстве случаев заражались мужчины в возрасте до 55 лет. Власти Нигерии предпринимают усилия для недопущения распространения инфекции на другие регионы. Предыдущая вспышка заболевания произошла в стране около года назад в северных районах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-иммунолог Ирина Ярцева считает, что коронавирус, как и любая ОРВИ, может стать сезонным заболеванием и в этом случае стоит ждать очередной вспышки заболевания в начале весны 2021 года.