https://static.news.ru/photo/9c09a0ca-4c20-11ea-8b08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Josef Niedermeier/imageBROKER.com/Global Look Press

Крупнейшее нашествие саранчи спровоцировало хаос в восточноафриканских странах. Больше всего панике подвержены жители Кении и Эфиопии.

Кроме того, режим чрезвычайного положения ввели власти Сомали: нашествия такого масштаба на территории государства не было 70 лет, передаёт Africanews. Кроме того, серьёзной угрозе подвержены Уганда и Танзания, где зафиксировали первые случаи атаки саранчи. Власти этих стран начали подготовку к сдерживанию ситуации.

Как писал NEWS.ru, власти Сомали опасаются, что не смогут взять ситуацию под контроль до начала сбора урожая в апреле. В Министерстве сельского хозяйства заявили, что насекомые представляют «серьёзную угрозу для хрупкой ситуации с продовольственной безопасностью в стране»