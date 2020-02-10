Крупнейшее нашествие саранчи спровоцировало хаос в восточноафриканских странах. Больше всего панике подвержены жители Кении и Эфиопии.
Кроме того, режим чрезвычайного положения ввели власти Сомали: нашествия такого масштаба на территории государства не было 70 лет,
Как писал NEWS.ru, власти Сомали опасаются, что не смогут взять ситуацию под контроль до начала сбора урожая в апреле. В Министерстве сельского хозяйства заявили, что насекомые представляют «серьёзную угрозу для хрупкой ситуации с продовольственной безопасностью в стране»
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