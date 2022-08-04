В ЮАР зафиксирован первый случай смерти от синдрома Гийена — Барре

Фото: Xinhua/Global Look Press

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) зафиксировали первый случай смерти от синдрома Гийена — Барре, сообщила в эфире радиостанции SABC профессор Ханнели Мейер, сотрудничающая с Южноафриканским управлением по регулированию медицинских средств (SAHPRA). По ее словам, местный житель сделал прививку от коронавируса, после чего у него диагностировали это редкое заболевание.

У человека после вакцинации развилось редкое неврологическое расстройство — синдром Гийена — Барре. Заболевший был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и позже умер, — сказала Майер.

Она добавила, что, кроме вакцинации, иных причин, которые потенциально могли бы спровоцировать заболевание, нет. Отмечается, что мужчина прививался препаратом Johnson & Johnson.

При этом министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла обратил внимание на то, что в стране использовано 37 млн доз прививок от коронавируса, а коэффициент нежелательных последствий составляет 0,017%.

Ранее синдром Гийена — Барре диагностировали у экс-спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса. Телеведущая Ксения Собчак опровергла сообщения ряда СМИ, которые связывают болезнь политика с последствиями перенесенного коронавируса. По ее словам, он переболел им в 2020 году, а последнюю прививку сделал полгода назад.