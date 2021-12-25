В ЮАР скончался лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту

Служитель англиканской церкви и активный борец против расовой сегрегации в ЮАР архиепископ Кейптаунский Десмонд Туту умер в возрасте 90 лет. О смерти первого чернокожего епископа в ЮАР объявил президент республики Сирил Рамафоса.

Президент выражает от имени всех жителей Южно-Африканской Республики глубокую скорбь в связи с кончиной почётного архиепископа Десмонда Мпило Туту в это воскресенье, — написал глава государства в коммюнике.

Туту, близкий друг Нельсона Манделы, стал англиканским священником в 1960 году и посвятил себя борьбе с апартеидом — политике расовой сегрегации ЮАР, которая законодательно закрепила лишение чёрного населения множества прав.

Он стал первым чернокожим епископом в ЮАР в 1984 году и тогда же получил Нобелевскую премию мира за «лидирующую роль в кампании по борьбе с апартеидом».

Священник завершил общественную и политическую деятельность в 2010 году. Он также являлся автором семи проповедей и несколько раз появлялся в фильмах, ТВ-шоу и других медиа. Его часто называли «голосом совести» страны как со стороны чернокожего населения, так и белого.

В ноябре в возрасте 85 лет умер Фредерик де Клерк — последний белокожий президент ЮАР. Он занимал пост в 1989–1994 годах и, как и Туту, внёс значительный вклад в ликвидацию системы апартеида и в 1993 году был награждён Нобелевской премией мира «за работу по мирному прекращению режима апартеида и за подготовку основы для новой демократической Южно-Африканской Республики» вместе с Нельсоном Манделой.