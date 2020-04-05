В Африке из-за коронавируса могут появиться 20 млн безработных

https://static.news.ru/photo/93074f66-775b-11ea-ab56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Представители Африканского союза считают, что из-за коронавируса 20 млн жителей Африки потеряют рабочие места.

Согласно исследованию, совокупный ВВП стран Африки уменьшится на уровень от 0,8% до 1,1%. Ранее Африканский банк оценивал развитие роста ВВП континента более оптимистично — 3,4% Иностранные инвестиции станут меньше на 15%.

Налоговые поступления могут сократиться на 30% процентов, импорт и экспорт снизятся на 35%. По прогнозам, государства Африки потратят на противодействие коронавирусу $130 млрд, общие торговые потери будут равняться $270 млрд.

В настоящий момент в Африке число заболевших коронавирусом достигло 8536 человек, умерли 360.

NEWS.ru писал, что первый случай заражения COVID-19 зафиксирован в Южном Судане. Вирус был диагностирован у 29-летней женщины, которая приехала из Эфиопии.

В настоящий момент коронавирусом в мире заразились более 1,2 млн человек, излечились 246 тысяч, умерли более 64 тысяч.

В России заболевание диагностировано у 5389 человек в 78 регионах. За весь период умерли 45 человек, излечились 355.