Фото: Александр Янышев/РИА Новости

Гид и пять туристов объявлены пропавшими без вести после наводнений в национальном парке Кении «Врата ада» возле города Найваша.

К катаклизму привели продолжительные дожди, передаёт Standard Digital. Было затоплено ущелье парка, в котором находились посетители.

Ранее на этой территории нашли тело женщины. Один из путешественников, которому удалось спастись, рассказал, что среди пропавших есть его жена.

В полиции заявили, что проводятся поисково-спасательные работы, однако в парке остаётся вода, что затрудняет действия спасателей.

Как писал News.ru, ранее Организация объединённых наций опубликовала доклад, который предрекает голод всему человечеству по причине изменения климата. Отправной точкой станет упадок сельского хозяйства. В документе говорится, что ситуация с «деградацией земель и почв» из-за засухи, наводнений и природных пожаров будет усугубляться из-за глобального потепления.

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