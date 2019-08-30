Гид и пять туристов объявлены пропавшими без вести после наводнений в национальном парке Кении «Врата ада» возле города Найваша.
К катаклизму привели продолжительные дожди, передаёт
Ранее на этой территории нашли тело женщины. Один из путешественников, которому удалось спастись, рассказал, что среди пропавших есть его жена.
В полиции заявили, что проводятся поисково-спасательные работы, однако в парке остаётся вода, что затрудняет действия спасателей.
Как писал News.ru, ранее Организация объединённых наций