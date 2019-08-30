https://static.news.ru/photo/026ff4b4-ccf5-11e9-8b50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Янышев/РИА Новости

Гид и пять туристов объявлены пропавшими без вести после наводнений в национальном парке Кении «Врата ада» возле города Найваша.

К катаклизму привели продолжительные дожди, передаёт Standard Digital . Было затоплено ущелье парка, в котором находились посетители.

Ранее на этой территории нашли тело женщины. Один из путешественников, которому удалось спастись, рассказал, что среди пропавших есть его жена.

В полиции заявили, что проводятся поисково-спасательные работы, однако в парке остаётся вода, что затрудняет действия спасателей.