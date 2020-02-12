https://static.news.ru/photo/e803357c-4ddd-11ea-a2ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amru Salahuddien/dpa/Global Look Press/

Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер заявил, что его страна не поддерживает действия Турции в Ливии и пытается отговорить Анкару от активных действий. Он отметил, что прежде Вашингтон пытался не допустить размещение Турцией своих войск в африканской стране.

По словам Шенкера, задействование турецких сил в Ливии ослабило позиции командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Халифа Хафтар жёстко раскритиковал ООН за её позицию по отношению к действиям Турции в африканской республике. Заявление он сделал во время встречи со специальным представителем секретаря ООН в Ливии Гасаном Саламе. Командующий ЛНА также созвал совещание военного руководства группировки в районе Триполи. Он потребовал от подчинённых «держать занятые позиции».