https://static.news.ru/photo/7a7bab96-6ffd-11ea-a47a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Два человека стали жертвами коронавируса в Южно-Африканской Республике. Это первые случаи летальных исходов, вызванных COVID-19, в стране.

Число выявленных пациентов с коронавирусом уже превысило одну тысячу, заявили в местном Министерстве здравоохранения.

Этим утром мы, южноафриканцы, просыпаемся с печальной новостью о том, что теперь у нас есть первые смерти, вызванные COVID-19, — приводит Reuters сообщение ведомства.

Первым заражённым коронавирусной инфекцией в ЮАР пациентом стал 38-летний мужчина, вернувшийся из путешествия по Италии. Он обратился к терапевту с жалобами на кашель, головную боль и симптомами лихорадки, писал NEWS.ru.