Фото: Billy Mutai/Keystone Press Agency/Global Look Press

О первом заболевшем коронавирусом в ЮАР сообщил министр здравоохранения Звелини Мкизе. Больной вернулся из путешествия по Италии.

Пациент — 38-летний мужчина, который путешествовал по Италии с женой. Их туристическая группа вернулась в ЮАР 1 марта 2020 года. Он обратился к терапевту 3 марта с симптомами лихорадки, головной болью и кашлем, — цитирует министра News.24.

На данный момент мужчина находится на карантине. Центр неотложной помощи диагностирует всех людей, с которыми он контактировал.

NEWS.ru информировал ранее, что Министерство здравоохранения Палестины приняло решение закрыть на две недели учебные заведения, мечети и церкви из-за заболевания.

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