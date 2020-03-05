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Турция рассчитывает взять на себя управление вторым по значимости портом полуострова Сомали, расположенным в Джибути. Длительное время он играл центральную роль в региональной торговле.

Как сообщает Nordic Monitor, новое соглашение о морском сотрудничестве между Анкарой и Джибути устанавливает правовую основу для турецких инвестиций в африканскую страну. Компания Albayrak Group, известная тесными связями с правящей...