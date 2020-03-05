https://static.news.ru/photo/dcf3ceac-5ee1-11ea-8221-fa163e074e61_660.jpgФото: Billy Mutai/Keystone Press Agency/Global Look Press
О первом заболевшем коронавирусом в ЮАР сообщил министр здравоохранения Звелини Мкизе. Больной вернулся из путешествия по Италии.
Пациент — 38-летний мужчина, который путешествовал по Италии с женой. Их туристическая группа вернулась в ЮАР 1 марта 2020 года. Он обратился к терапевту 3 марта с симптомами лихорадки, головной болью и кашлем, — цитирует министра News.24.
На данный момент мужчина находится на карантине. Центр неотложной помощи диагностирует всех людей, с которыми он контактировал.
NEWS.ru информировал ранее, что Министерство здравоохранения Палестины приняло решение закрыть на две недели учебные заведения, мечети и церкви из-за заболевания.