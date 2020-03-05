https://static.news.ru/photo/b6397c92-5ede-11ea-bf52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand / Dostmann/Global Look Press

Министерство здравоохранения Палестины выступило с заявлением. Ведомство приняло решение закрыть на две недели учебные заведения, мечети и церкви. Причиной стал коронавирус.

Центр лечения наркозависимых в Вифлееме был преобразован для приема пациентов, в случае если у них будет диагностирован коронавирус, — приводит заявление Минздрава РИА Новости.

На данный момент в двух городах введён режим чрезвычайной ситуации. В частности, в Иерихоне и Вифлееме. Также будут отменены семинары, конференции и социальные мероприятия.

Палестинский совет церквей принял решение закрыть церковь Рождества Христова, — добавили сотрудники ведомства.

NEWS.ru писал ранее, что аналогичные меры приняли в Италии. Правительство страны закрыло до середины марта все школы и университеты из-за распространения коронавируса.