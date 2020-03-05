Министерство здравоохранения Палестины выступило с заявлением. Ведомство приняло решение закрыть на две недели учебные заведения, мечети и церкви. Причиной стал коронавирус.
Центр лечения наркозависимых в Вифлееме был преобразован для приема пациентов, в случае если у них будет диагностирован коронавирус, —
приводитзаявление Минздрава РИА Новости.
На данный момент в двух городах введён режим чрезвычайной ситуации. В частности, в Иерихоне и Вифлееме. Также будут отменены семинары, конференции и социальные мероприятия.
Палестинский совет церквей принял решение закрыть церковь Рождества Христова, — добавили сотрудники ведомства.
NEWS.ru писал ранее, что аналогичные меры приняли в Италии. Правительство страны закрыло до середины марта все школы и университеты из-за распространения коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен