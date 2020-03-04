https://static.news.ru/photo/0dd7ded4-5e1d-11ea-87b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Италии приняло решение закрыть до середины марта все школы и университеты из-за распространения коронавируса в стране.

Учебные заведения уже не функционируют в северных районах страны, которая наиболее пострадала от вспышки коронавируса, сообщает ANSA.

В настоящий момент в Италии выявлено 2502 заболевших. По словам руководителя службы гражданской защиты Анджело Боррелли, более тысячи из них находятся в больницах, ещё тысяча — на карантине дома. Число погибших от коронавируса в Италии достигло 79 человек.

NEWS.ru писал, что COVID-19 заразился один из чиновников Европейского оборонного агентства (EDA), который вернулся из Италии. Он провел около 30 встреч с должностями лицами из других учреждений ЕС. Один из его коллег пожаловался на ухудшения состояния, он ждёт результатов теста на коронавирус.