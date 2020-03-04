Правительство Италии приняло решение закрыть до середины марта все школы и университеты из-за распространения коронавируса в стране.
Учебные заведения уже не функционируют в северных районах страны, которая наиболее пострадала от вспышки коронавируса,
В настоящий момент в Италии выявлено 2502 заболевших. По словам руководителя службы гражданской защиты Анджело Боррелли, более тысячи из них находятся в больницах, ещё тысяча — на карантине дома. Число погибших от коронавируса в Италии достигло 79 человек.
NEWS.ru писал, что COVID-19 заразился один из чиновников Европейского оборонного агентства (EDA), который вернулся из Италии. Он провел около 30 встреч с должностями лицами из других учреждений ЕС. Один из его коллег пожаловался на ухудшения состояния, он ждёт результатов теста на коронавирус.
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