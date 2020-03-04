https://static.news.ru/photo/e0d3d24a-5e11-11ea-84a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press

Первый случай коронавируса выявлен в офисах Евросоюза в Брюсселе. Европейское оборонное агентство (EDA) подтвердило, что тест на инфекцию у одного из его сотрудников дал положительный результат.

Об этом сообщает информагентство EURACTIV. По словам источника издания, заболел высокопоставленный чиновник EDA, вернувшийся из поездки в Италию. После этого у него был ряд встреч примерно с 30 должностными лицами из других учреждений ЕС. Один из его коллег уже почувствовал себя плохо, сейчас он ждёт результатов тестирования на коронавирус. Ведомство в качестве меры предосторожности отменило все совещания до 13 марта.

Эпидемия пришла в Италию из Китая в феврале. Число заразившихся там приближается к 2 тысячам человек. Инфекция унесла жизни полусотни итальянцев.

Всего, по данным на 4 марта, коронавирус по всему миру подхватили более 93 тысяч человек. От болезни умерли более 3,2 тысяч пациентов, выздороветь удалось более 50 тысячам.

Ранее NEWS.ru писал о екатеринбургском депутате, который по возвращении из Италии сам себя поместил на карантин. Мужчина чувствует себя не вполне здоровым.