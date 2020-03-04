https://static.news.ru/photo/bd8f7642-5e0f-11ea-b42a-fa163e074e61_660.jpg Константин Киселёв Фото: yabloko66.ru

Депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселёв по возвращении из отпуска, проведённого в Италии, сам себя поместил на карантин. Мужчина чувствует себя не вполне здоровым.

Вчера температура поднялась. Голос у меня немножко изменённый, но бодрый, в горле немного першит, — сообщил Киселёв агентству «Интерфакс».

К парламентарию на дом приходил врач. Медик предложил Киселёву лечь в больницу, но тот отказался от госпитализации. У депутата взяли анализы на коронавирус и прописали ему «стандартную лекарственную терапию».

В феврале в Италию пришла эпидемия коронавируса. Число заразившихся приближается к 2 тысячам человек. Инфекция унесла жизни полусотни итальянцев.

По данным на 4 марта, коронавирус затронул более 93 тысяч человек по всему миру. От болезни погибли 3 тысячи пациентов, выздороветь удалось более 50 тысячам, писал NEWS.ru.



