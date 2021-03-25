Неизвестный захватил самолёт в Мавритании и угрожает взорвать его

https://static.news.ru/photo/27756124-8d63-11eb-9d9d-96000091f725_660.jpg Фото: anyaero.com

Самолёт захватили в аэропорту города Нуакшот — столицы Мавритании. Он угрожает взорвать лайнер, если силовики попытаются арестовать его.

Пассажиров на борту в момент ЧП не было, так как лайнер был припаркован, передаёт телеканал Al Arabiya.

В настоящий момент требования захватчика неизвестны, однако по некоторым данным он потребовал «компенсацию» от правительства страны. Он разговаривает с силовиками на английском языке. Сотрудники правоохранительных органов ещё не выяснили, есть ли у него возможность осуществить угрозы.

Силы безопасности Мавритании перебросили подкрепление к месту происшествия. По информации источника РИА Новости, преступник — гражданин Соединённых Штатов.

Как писал NEWS.ru, ранее грузовое судно Ирана подверглось «террористическому нападению». В результате атаки никто из экипажа не пострадал. В момент инцидента корабль находился в международных водах Средиземного моря. Судно направлялось из Ирана в Европу. На борту иранского контейнеровоза «Шахрекорд» сработало взрывное устройство, судно получило небольшие повреждения. На месте взрыва произошёл небольшой пожар, который был немедленно локализован своевременными усилиями командира и экипажа корабля.