Неизвестный захватил самолёт в Мавритании и угрожает взорвать его

Самолёт захватили в аэропорту города Нуакшот — столицы Мавритании. Он угрожает взорвать лайнер, если силовики попытаются арестовать его.
Пассажиров на борту в момент ЧП не было, так как лайнер был припаркован,
В настоящий момент требования захватчика неизвестны, однако по некоторым данным он потребовал «компенсацию» от правительства страны. Он разговаривает с силовиками на английском языке. Сотрудники правоохранительных органов ещё не выяснили, есть ли у него возможность осуществить угрозы.
Силы безопасности Мавритании перебросили подкрепление к месту происшествия. По
Как писал NEWS.ru, ранее грузовое судно Ирана подверглось «террористическому нападению». В результате атаки никто из экипажа не пострадал. В момент инцидента корабль находился в международных водах Средиземного моря. Судно направлялось из Ирана в Европу. На борту иранского контейнеровоза «Шахрекорд» сработало взрывное устройство, судно получило небольшие повреждения. На месте взрыва произошёл небольшой пожар, который был немедленно локализован своевременными усилиями командира и экипажа корабля.