В Средиземном море неизвестные атаковали грузовое судно Ирана

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Грузовое судно Ирана подверглось «террористическому нападению». В результате атаки, никто из экипажа не пострадал.

Об этом сообщает иранское издание Nournews со ссылкой на представителя IRISL («Судоходные линии Исламской Республики Иран»). В момент инцидента корабль находился в международных водах Средиземного моря. Судно направлялось из Ирана в Европу.

По данным IRISL, на борту иранского контейнеровоза «Шахрекорд» сработало взрывное устройство, судно получило небольшие повреждения.

Подобные террористические акты приравниваются к пиратству, — говорится в сообщении.

На месте взрыва произошёл небольшой пожар, который был немедленно локализован своевременными усилиями командира и экипажа корабля.

Ранее СМИ сообщили, что на греческом острове Керкира в Ионическом море загорелся круизный лайнер MSC Lirica. В момент возгорания на судне был только экипаж, пассажиров не было. ЧП произошло в порту, где лайнер находился на зимней стоянке. Пожар возник в районе шлюпок, пламя охватило правый борт судна. В тушении огня приняли участие прибывшие пожарные, а также сотрудники Береговой охраны, писал NEWS.ru.