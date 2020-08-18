Мятеж в Мали устроили высокопоставленные военные

https://static.news.ru/photo/00162fd8-e15a-11ea-888b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Организаторами мятежа в районе столицы Мали Бамако является группа высокопоставленных военных — полковники Дьяу и Камара и генерал Шейк Фантамади Дембеле.

Об этом сообщает портал Maliweb.

Однако, по сообщению портала LSI, помимо перечисленных людей, в в организации мятежа также участвовал полковник Мама Секу Лелента.

Информация о мятеже в Вооружённых силах Мали была подтверждена в посольствах Норвегии, Франции и Испании. Местные жители рассказали журналистам RFI, что дорога на базу в Кати была заблокирована, утром были слышны выстрелы. Коммуна Кати расположена недалеко от президентского дворца.

Антиправительственная оппозиция Мали призвала со вторника начать протестные акции. Одним из главных требований является отставка президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, который правит страной с 4 сентября 2013 года.

Как ранее писал NEWS.ru, ряд министров и офицеров были арестованы малийскими военными, которые подняли мятеж на базе в районе Кати около столицы Бамако.