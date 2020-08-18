Мятеж в Мали устроили высокопоставленные военные

Организаторами мятежа в районе столицы Мали Бамако является группа высокопоставленных военных — полковники Дьяу и Камара и генерал Шейк Фантамади Дембеле.
Об этом сообщает портал Maliweb.
Однако, по сообщению портала LSI, помимо перечисленных людей, в в организации мятежа также участвовал полковник Мама Секу Лелента.
Информация о мятеже в Вооружённых силах Мали была подтверждена в посольствах Норвегии, Франции и Испании. Местные жители
Антиправительственная оппозиция Мали призвала со вторника начать протестные акции. Одним из главных требований является отставка президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, который правит страной с 4 сентября 2013 года.
Как ранее писал NEWS.ru, ряд министров и офицеров были арестованы малийскими военными, которые подняли мятеж на базе в районе Кати около столицы Бамако.
Добавьте наши новости в избранные источники