Россиянкам назвали трендовые техники наращивания ресниц в 2024 году Эксперт по наращиванию ресниц Кравченко: в тренде классическое наращивание

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В тренде в 2024 году остается классическое наращивание ресниц, рассказала в беседе с «Москвой 24» эксперт по наращиванию Татьяна Кравченко. По ее словам, также популярной считается техника «классика с мокрым эффектом».

Специалист отметила, что актуальной остается классическая техника, при которой на каждую ресницу ставится одна искусственная. Эта техника особенно подходит русым, светлым девушкам.

В тренде сейчас и «классика с загущением», по-другому — объем 1,5D. Техника прекрасно подходит тем, кто хочет естественного, но выразительного эффекта с подчеркнутым внешним уголком глаз, — объяснила Кравченко.

Эксперт добавила, что также пользуется популярностью эффект «двойной объем с лучиками» и «двойной объем в рваном эффекте с обратной рядностью». Благодаря использованию различных изгибов существует масса вариантов этих техник, а также есть множество различных оттенков. Например, если ресницы короткие, а хочется сделать их длиннее, можно использовать колорирование.

Оно позволяет добиться мягкого естественного эффекта с помощью микса в цветах: черного с трюфелем, светло-коричневого с арабикой, кофе с карамелью и так далее, — заключила Кравченко.

Ранее врач-косметолог Оксана Чащина рассказала, что не рекомендуется постоянно наращивать ресницы, потому что это травмирующая процедура. По ее словам, пользоваться наращиванием лучше только тогда, когда требуется, чтобы ресницы долго оставались «накрашенными».