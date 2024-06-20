Гастроэнтеролог объяснил, почему магазинный майонез безопаснее домашнего Врач Вялов: магазинный майонез безопаснее домашнего из-за консервантов

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Магазинный майонез безопаснее домашнего, так как содержит консерванты и стабилизаторы, которые не допустят прокисания и отравления, сообщил гастроэнтеролог Сергей Вялов в новом выпуске программы «Что за?» с Дмитрием Игнатовым. По его словам, особенно опасно брать домашний майонез с собой на пикники за город — на жаре он быстро испортится.

Он просто пропадет, и все отравятся. Многие стараются сделать домашний майонез полезным, но он очень быстро выйдет из строя. Если уж вы хотите, чтобы у вас был майонез, то только магазинный с консервантами и стабилизаторами. И это полезно, чтобы не отравиться, — сказал Вялов.

Врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина рассказала, что осторожнее в жару нужно быть с молоком и молочными продуктами и блюдами с сырыми яйцами. При неправильном хранении они могут привести к сальмонеллезу. Также стоит более внимательно относиться к блюдам с рыбой и морепродуктами. Они могут стать причиной ботулизма. Эксперт призвала внимательно проверять сроки годности, не есть домашнюю консервацию, которая хранилась более года.

По словам диетолога Михаила Гинзбурга, одним из самых вредных продуктов для окрошки является колбаса. Ее можно заменить отварной курицей или говядиной. Он также посоветовал готовить холодный суп на кефире вместо кваса.