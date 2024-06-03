Раскрыта опасность пяти популярных средств для лица в жару Дерматовенеролог Анчикова: летом питательные кремы могут привести к куперозу

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Питательные кремы, средства с маслом, ретинолом, АНА- и ВНА-кислоты лучше исключить из своей летней косметички, рассказала изданию «Газета.Ru» дерматовенеролог Екатерина Анчикова. По словам эксперта, эти средства могут стать причиной серьезных проблем с кожей, которые потребуют долгого лечения.

Как отметила врач, кремы создают пленку на поверхности кожи и блокируют выход секрета из сальных желез. Также ухудшается доступ кислорода, что приводит к расширению поверхностных капиллярных сосудов и последующему появлению купероза и сосудистой сетки.

Средства с маслом в составе, по словам врача, обладают комедогенным эффектом. Взаимодействуя с кожным салом и потом, масло меняет качество поверхности кожи, что приводит к воспалительным процессам.

Исключить также следует средства с ретинолом, АНА- и ВНА-кислотами, так как они не переносят ультрафиолетовую агрессию. Забыть на три летних месяца желательно о пилинге и скрабировании.

Агрессивное механическое удаление поверхностных эпидермальных клеток устраняет защитный слой на коже, который оберегает нас от болезнетворных агентов, пыли и ультрафиолета. А микротравмы и царапины способствуют уменьшению кожного иммунитета. Это может привести к появлению диффузных красных пятен, отечности, тусклому, серому цвету лица, повышению риска появления дерматитов и микроожогов, — заключил косметолог.

Ранее дерматолог Элина Васильева также советовала пользоваться солнцезащитными кремами, которые помогут защитить кожу от старения под воздействием солнца, а также уберечься от рака. Наносить на кожу следует крем SPF +50.