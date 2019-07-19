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Посольство Российской Федерации в Греции сообщило, что его сотрудники не получали информации о пострадавших людях, в том числе гражданах России.

Также нет сведений о разрушениях, сообщается в Facebook дипмиссии. Представители МИД РФ поддерживают связь с местными властями. Ранее News.ru писал, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции недалеко от Афин....