Суды в Нидерландах и Люксембурге отклонили апелляционные жалобы «Газпрома» на исполнение решений Стокгольмского арбитража о принудительном взыскании $2,6 млрд с российской компании. Об этом говорится в релизе «Нафтогаза Украины».
Суд Амстердама отклонил апелляцию «Газпрома» 8 июля. В тот же день аналогичное решение принял суд в Люксембурге.
Ранее News.ru сообщал, что российская компания «Газпром» должна выполнить решение Стокгольмского арбитража, обязавшего сырьевого гиганта поставлять Украине ресурсы по более низкой цене, чем это было обговорено ранее с «Нафтогазом», заявил представитель президента Украины Андрей Герус. Он добавил, что Киев всегда будет настаивать на скидке во время обсуждений поставок голубого топлива для нужд страны.