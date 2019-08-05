https://static.news.ru/photo/57f262b2-b78f-11e9-8bc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Советник президента Украины Владимира Зеленского по IT Михаил Фёдоров назвал снятие запрета на доступ к российским социальным сетям нецелесообразным.

Я бы не рекомендовал снимать блок с «Одноклассников» и «ВКонтакте», — отметил Фёдоров в интервью украинскому изданию « Лига.Новости ».

По его мнению, в этих соцсетях огромное количество материалов, которые негативно влияют на украинцев. Он призвал продлить их блокировку.

Как писал News.ru, администрация Зеленского сохранит запрет для граждан страны на пользование российскими социальными сетями, заявил советник главы государства Никита Потураев.