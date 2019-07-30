https://static.news.ru/photo/b25ac384-b39d-11e9-9b84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalousek Rostislav/CTK/Global Look Press

13 вагонов товарного поезда сошли с рельсов в Чехии недалеко от границы с Германией. Состав шёл со скоростью 70 километров в час и рухнул под откос.

На этом участке максимальная разрешённая скорость составляет 30 километров в час.

В результате инцидента 200 метров железнодорожного полотна и 300 метров линий электропередач оказались непригодны для использования, передаёт « Пятый канал ». По предварительным данным, люди не пострадали, однако ущерб может превысить миллион долларов.

Ранее News.ru писал, что в Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. ЧП произошло в городе Пущиково. Врач и фельдшер, находившиеся в машине, погибли на месте, водитель был доставлен в больницу в критическом состоянии.