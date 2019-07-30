13 вагонов товарного поезда сошли с рельсов в Чехии недалеко от границы с Германией. Состав шёл со скоростью 70 километров в час и рухнул под откос.
На этом участке максимальная разрешённая скорость составляет 30 километров в час.
В результате инцидента 200 метров железнодорожного полотна и 300 метров линий электропередач оказались непригодны для использования, передаёт «
Ранее News.ru писал, что в Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. ЧП произошло в городе Пущиково. Врач и фельдшер, находившиеся в машине, погибли на месте, водитель был доставлен в больницу в критическом состоянии.