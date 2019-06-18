Чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой-реванш с Конором Макгрегором возможен, но ирландский экс-чемпион должен сначала его заслужить.

Макгрегор должен заслужить реванш. Сейчас я не заинтересован в этом поединке. Если вы хотите новое дело, вы должны его заслужить. Решения принимает не только Дэна Уайт (глава UFC. — Ред.). Они должны прислушиваться и ко мне как к чемпиону. Сейчас на очереди Дастин Порье и Тони Фергюсон, — приводит слова Нурмагомедова BT Sport.