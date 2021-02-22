Журналист CNN рассказал, как сделал прививку препаратом «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/b0489140-7668-11eb-b5b3-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/edition.cnn.com

Американский журналист Мэттью Ченс сделал прививку от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Об этом он рассказал в своём репортаже, опубликованном на сайте телеканала CNN.

Ченс, корреспондент CNN в Москве, рассказал о производстве вакцины. Съёмочная группа посетила предприятие по производству препарата во Владимирской области — в интервью американским журналистам главный научный сотрудник Международного биотехнологического центра «Генериум» Дмитрий Потеряев рассказал, что планируется увеличить выпуск вакцин до 20 млн доз в месяц.

Журналисты CNN были приглашены для вакцинации представителями центра Гамалеи, где и был разработан «Спутник V». Мэттью Ченс сделал прививку в пункте вакцинации в столичном ГУМе. На камеру он рассказал, что не переживает о возможных последствиях, так как уверен в надёжности препарата.

Я не особенно переживаю в связи с прививкой российской вакцины. Были проведены масштабные клинические испытания, рецензия на них опубликована в ведущем научном журнале. Установлено, что она достаточно безопасна, а её эффективность составляет 91,6% — это очень хорошо, — рассказал Ченс в своём репортаже.

Ранее NEWS.ru писал, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» стала настоящим экспортным хитом. Этому способствовали подтверждённая эффективность препарата, созданного на основе хорошо изученной аденовирусной платформы.

Швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung отмечает, что «Спутник V» имеет преимущества перед продуктами компаний BioNTech/Pfizer и Moderna. Так, в двух дозах российской вакцины используются разные носители вируса, а её эффективность выше по сравнению со схожей по структуре вакциной от AstraZeneca.