https://static.news.ru/photo/0c7ddbb0-519d-11ea-bde7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского публично ответить, допускает ли он участие в параде Победы 9 мая в Москве.

Президент Зеленский и его политическая сила должны сообщить обществу, собирается ли он ехать на парад в Москве и присоединиться к делегации реваншистов из «Оппозиционной платформы — За жизнь», — говорится на сайте «Европейской солидарности».

В политсиле подчеркнули, что «уже настал тот момент», когда Зеленский должен ответить на этот вопрос.

Зеленский после встречи с польским президентом Анджеем Дудой обвинил СССР наравне с фашистской Германией в развязывании Второй мировой войны. По его словам, Польша «почувствовала на себе сговор тоталитарных режимов», который привёл к началу ВОВ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что точка зрения Зеленского не вызывает ничего, кроме «сожаления и непонимания». Он отметил, что вопрос по приглашению президента Украины на торжества по случаю Дня Победы ещё не решён, об этом писал NEWS.ru.

Отношения России и Украины ухудшились в 2014 года на фоне ситуации в Донбассе. В Киеве считают Россию «страной-агрессором» из-за якобы вмешательства в дела страны. В Москве отрицают обвинения Киева, называя их неприемлемыми.