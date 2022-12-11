Зеленский: в Одесской области более 1,5 млн жителей остаются без света

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент более чем полтора миллиона человек в Одесской области остались без света, передает URA.RU. Глава государства добавил, что аварийные отключения в стране продолжаются. Он возложил вину за сложившуюся ситуацию на якобы ночную атаку дронами.

По состоянию на это время более чем полтора миллиона человек в Одесской области без света. Подключена лишь критическая инфраструктура, — сказал Зеленский.

Он отметил, что помимо аварийных в разных областях продолжаются и стабилизационные отключения, чтобы распределить нагрузку на электросеть.

«Киевводоканал» ранее порекомендовал жителям столицы Украины сделать запасы воды как для бытовых, так и для технических нужд, поскольку из-за длительных перебоев с электроэнергией возможны перебои с ее подачей. В компании пояснили, что при блэкауте автономная работа оборудования для водоснабжения будет невозможна.

Киевлянам также рассказали, что в ближайшее время в городе организуют пункты розлива воды, где можно будет пополнить ее запасы. Кроме того, «Киевводоканал» закупает генераторы, чтобы обеспечить водоснабжение столицы в чрезвычайных ситуациях.