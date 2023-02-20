Зеленский пригрозил мировой войной в случае отказа от его «мирного плана» Зеленский: мирный план предусматривает гарантии США, КНР и мир во всем мире

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил итальянской газете Corriere della Sera, что его «мирный план» состоит из десяти пунктов и включает в себя гарантии США, КНР и других «крупных держав». Глава государства добавил, что документ «направлен на достижение мира во всем мире». По его словам, если Китай не будет «придерживается прагматичной позиции» по конфликту на Украине, то существует риск начала третьей мировой войны.

Мы поддерживаем интенсивные экономические отношения на протяжении многих лет, и в интересах всех, чтобы они не изменились. Глобальная задача состоит в том, чтобы предотвратить любой риск ядерного конфликта, — сказал Зеленский.

Украинский лидер отдельно отметил, что китайско-украинские отношения «всегда были очень хорошими». Он выразил надежду на то, что международное сообщество поддержит его план.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что президент Украины Владимир Зеленский потерпит сокрушительное поражение в спецоперации, повторив судьбу Адольфа Гитлера. Он добавил, что украинский лидер может «сколько угодно летать в облаках», но реальность совсем другая. По его словам, украинская армия находится в критическом положении. Американский разведчик отметил, что единственное, что может сделать Зеленский — покинуть страну, так как Россия уже победила в стратегическом и геополитическом планах.