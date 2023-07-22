Зеленский назвал Крымский мост целью Украины: новости СВО на утро 22 июля

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Большой десантный корабль ВМФ РФ у Крымского моста

Украинский президент Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая «должна быть нейтрализована». Кроме того, глава государства добавил, что перед Киевом стоит задача вернуть Крым. Также Зеленский заявил, что контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось, так как стартовало позже запланированного времени.

Украинский лидер уточнил, что наступление ВСУ должно было начаться весной, но у армии не было необходимого вооружения и боеприпасов. По мнению Зеленского, это помогло российской армии выстроить линии обороны.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что словами о «нейтрализации» переправы через Керченский пролив Владимир Зеленский «признал ответственность за государственный терроризм». По словам парламентария, глава Украины «получает от западных союзников средства для убийства мирных граждан».

Экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт осудил Киев за теракт на Крымском мосту. Он сравнил атаку на переправу с подрывом газопровода «Северный поток». По мнению экс-парламентария, власти Украины подобными действиями пытаются добиться нового витка эскалации. При этом Гердт указал, что взрыв на Крымском мосту является атакой на гражданскую инфраструктуру.

Тем временем агентство Reuters сообщило, что американские власти могут выделить Украине новый пакет военной помощи на $400 млн. Среди поставок могут оказаться боеприпасы и БТР Stryker. Вооружение передадут ВСУ из запасов Пентагона. Также пакет может включать в себя снаряды для зенитных ракетных комплексов NASAMS, оборудование для разминирования, боеприпасы для ПВО Patriot и ракетные системы залпового огня HIMARS. В том числе Украина может получить от Вашингтона ракетные комплексы TOW и Javelin.

Reuters отмечает, что власти США способны изменить содержание нового пакета помощи, однако в него не войдут кассетные боеприпасы.

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что потери Вооруженных сил Украины во время контрнаступления оказались большими. Он подчеркнул, что ВСУ не использовали на поле боя все свои силы и просто ждут подходящего момента. Вашингтон при этом продолжает консультировать Киев по этому вопросу, но решение остается за украинскими властями.

Также Салливан сообщил, что в настоящее время ЧВК «Вагнер» не принимает участия в боевых действиях на Украине. Он отметил, что не может ничего сказать о будущем частной военной компании. Также Салливан добавил, что не может точно сказать, как это повлияло на связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина.

Ночью 22 июля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что военные 200-й бригады Северного флота Вооруженных сил России ликвидировали украинские бронетранспортеры под Артемовском. По данным канала, армия Украины пыталась прорвать позиции отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Также Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» показал кадры тяжелейших боев у Клещеевки. Как сообщили военкоры, армия Украины пытается прорвать фланг и взять под огневой контроль. По данным «РВ», ВСУ уже несколько месяцев наступают на южном фланге Артемовска. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Вечером 21 июля глава Роман Старовойт сообщил, что ВСУ 33 раза ударили по региону. По словам губернатора, в поселке Теткино Глушковского района было 25 прилетов, а еще восемь пришлись по поселку Краснооктябрьский.

Ночью 22 июля в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Полтавской, Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей была объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствовали данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

По данным министерства, мощный взрыв произошел на подконтрольной Киеву территории ДНР. Telegram-канал «Украина.ру» сообщал о взрывах в Краматорске, Константиновке, в районе города Никополь и Днепропетровской области.



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