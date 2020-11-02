Зеленский готов распустить Раду в случае реального политического конфликта

https://static.news.ru/photo/8f330842-1d48-11eb-94e6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Ukrainian Presidential Office/Xinhua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Верховная рада Украины вполне может быть распущена в случае реального политического конфликта в парламенте. Такое заявление украинский лидер сделал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

Зеленский предупредил, что подобное произойдёт в случае «политического коллапса».

И если я увижу, что в Раде и в «Слуге народа» в первую очередь, депутаты которой попали в Раду благодаря мне и поддержке общества, — полный разнос, я допускаю в том числе и тот вариант, который вы озвучили о досрочном прекращении полномочий парламента, — сказал президент Украины.

Накануне Зеленский в интервью другому изданию сообщил, что считает украинских бизнесменов и политиков виновными в попытке привести страну к контрреволюции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил конституционно-политический кризис в стране «заговором старых элит». Глава государства уверен, что «демарш» Конституционного суда — это «публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и страны».