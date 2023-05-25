Запад оплатил конфликт до последнего украинца: новости СВО на вечер 25 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Минобороны РФ 25 мая опубликовало свежую сводку о продолжении специальной военной операции на Украине. За сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях российскими войсками были уничтожены порядка 660 украинских военнослужащих. ВСУ потеряли пять гаубиц Д-30, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-20, три боевые бронированные машины, три пикапа и 11 автомобилей. Средствами противовоздушной обороны были перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также за сутки были сбиты 28 украинских беспилотных летательных аппаратов. В районах Ступочки и Авдеевки в ДНР уничтожены склады боеприпасов 80-й десантно-штурмовой и 110-й механизированной бригад ВСУ.

Telegram-каналы Baza, SHOT и Mash сообщили, что в районе села Калинино Яковлевского района Белгородской области была обнаружена авиационная бомба ФАБ-500. По данным СМИ, неразорвавшийся снаряд нашли вечером 24 мая во время полевых работ. Позже Telegram-канал Baza опубликовал снимок авиабомбы. Территория вокруг была оцеплена, были вызваны взрывотехники, которые должны обезвредить боеприпас. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Страны Запада потратили более $65 млрд на поставки оружия для армии Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, инвестиции в конфликт вынуждают Киев демонстрировать тактические успехи на фронте и готовность сражаться «до последнего украинца».

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Telegram-канал SHOT написал, что в ночь на 25 мая ВСУ как минимум дважды обстреляли Белгородскую область. Под удары попали пункт пропуска «Грайворон» в Козинке и село Новая Таволжанка. По информации канала, никто не пострадал. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

В ночь на 25 мая в разных районах Крыма были сбиты шесть украинских беспилотников. Их подавили средства РЭБ и уничтожили силы ПВО, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, никто не пострадал, здания не были разрушены.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о возвращении из плена 106 украинских военнослужащих, которых вернули с Артемовского направления. Среди них восемь офицеров, а также 98 сержантов и солдат. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ФСБ предотвратила террористическую атаку диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ на Ленинградскую и Калининскую АЭС. Украинские военные готовили нападение перед Днем Победы. Двух членов ДРГ задержали, еще один пока остается на свободе. Злоумышленникам удалось подорвать одну опору ЛЭП и заминировать четыре в Ленинградской области, а также заложить самодельное взрывное устройство под семь опор ЛЭП Калининской АЭС.

Telegram-канал Baza сообщил, что в Брянской области задержан мужчина, планировавший пробраться через границу с Украиной и вступить в группировку «Русский добровольческий корпус». Члены этого формирования были замечены в составе ДРГ, которая 22 мая проникла на территорию Белгородской области. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что контрнаступления ВСУ не будет в 2023 году. Он объяснил это нехваткой оружия, военной техники и авиации. Кроме того, в украинской армии имеет место дефицит личного состава, добавил эксперт.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина о начале вывода подразделений из Артемовска. По словам Пригожина, основная часть бойцов перебазируется в тыловые лагеря до 1 июня. Позиции «Вагнера» в Артемовске, о взятии которого объявили 20 мая, будут переданы подразделениям регулярной армии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за атакой дронов на Кремль 3 мая стоят власти Украины. Таким образом Песков прокомментировал данные New York Times о том, что к попытке теракта могут быть причастны разведывательные или военные структуры Украины.