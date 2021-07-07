16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Яхта с 35 туристами затонула в Турции

14:31, 07 июля 2021
Фото: Turizm Ajansı/twitter.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Прогулочная яхта с 35 туристами на борту затонула в 15 метрах от берега. Инцидент произошёл в Турции, пишет издание Turizmajansi.

Корабль совершал однодневную экскурсию в Фетхие. Крушение произошло в районе посёлка Олюдениз. Большинство людей сумели доплыть до берега самостоятельно. Троих туристов спасли местные жители. Этим пострадавшим, в числе которых был двухлетний ребёнок, потребовалась помощь врачей. Медики не смогли спасти малыша. Здоровью остальных двух человек ничего не угрожает, их состояние стабилизировалось.

Ранее в Абхазии во время шторма погиб трёхлетний ребёнок. Туристку из Санкт-Петербурга вместе с тремя детьми унесло в море во время купания в реке. Примечательно, что персонал гостиницы отговаривал женщину купаться в шторм, но её это не остановило. Вместе с детьми она отправилась к реке Бзыбь. Двоих детей удалось спасти, но ещё один ребёнок позднее скончался в больнице. Туристку пока не удалось найти.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео