Трёхлетний ребёнок погиб во время шторма в Абхазии

В Гагре туристку из Санкт-Петербурга и троих её детей унесло в море во время купания в реке. В результате погиб трёхлетний ребёнок. Об этом сообщает «360» со ссылкой на МЧС Абхазии.

Пресс-секретарь МЧС Абхазии Роман Лабия рассказал, что женщина с детьми отдыхала в одном из домов отдыха Гагрского района. Персонал гостиницы не советовал ей купаться в шторм, но уроженка Петербурга всё равно направилась с детьми к реке Бзыбь.

Из-за сильного течения людей унесло в море. Очевидцы связались с МЧС, к месту происшествия направились спасатели и водолазы. Двоих детей удалось спасти, но ещё один ребёнок позднее скончался в больнице. Маму детей пока не удалось найти.

Ранее сообщалось, что турист из России утонул во время шторма в Гагре. Погибшим является 42-летний житель Саратова. Мужчина продолжал находиться в море в тот момент, когда высота волн достигала трёх метров. Никто не смог оказать ему помощь.