Российский турист утонул в Абхазии

Турист из России утонул во время шторма в Гагре. Об этом заявил пресс-секретарь МЧС Абхазии Роман Лабия. Его слова приводит «Интерфакс».

Лабия отметил, что погибшим является 42-летний житель Саратова. Мужчина продолжал находиться в море в тот момент, когда высота волн достигала трёх метров.

Он утонул на глазах у очевидцев, никто не смог оказать ему помощь, поскольку был сильный шторм, — сказал пресс-секретарь МЧС Абхазии.

По окончании шторма водолазы приступят к поиску тела погибшего.

В воскресенье вечером на некоторые районы Абхазии обрушился шквалистый ветер. В результате стихийного бедствия повалило деревья, сорвало крыши домов и оборвало линии электропередач. В некоторых районах деревья перекрыли улицы. Власти Абхазии занимаются ликвидацией последствий урагана. Министерство обороны Абхазии направило военнослужащих на помощь в устранении результатов стихийного бедствия.

Ранее сообщалось, что в Сочи мальчика смыло волной в море во время шторма. В какой-то момент вода накрыла мальчика и смыла его с пирса. Спустя некоторое время ребёнок показался из воды и самостоятельно направился к берегу.