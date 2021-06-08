В Сочи ребёнка смыло в море во время шторма

https://static.news.ru/photo/28ce493e-c867-11eb-9699-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Сочи мальчика смыло волной в море во время шторма. Ребёнок вместе с родителями стоял на волнорезе, наблюдая за разгулом стихии. Видео происшествия опубликовало издание «Москва 24».

На кадрах видно, что несмотря на бушующие рядом волны, семья не осознавала опасности и не намеревалась уходить с берега. В какой-то момент вода накрыла мальчика и смыла его с пирса. Спустя некоторое время ребёнок показался из воды и самостоятельно направился к берегу.

Как сообщают очевидцы, родители просила сына отойти подальше, но тот не реагировал на их замечания.

Ранее сообщалось, что спасатели ищут российскую туристку, упавшую с моста в реку в районе Гегского водопада в Абхазии. Происшествие случилось выше озера Рица, 24-летняя девушка отдыхала в Сочи, а в Абхазию приехала на экскурсию. В течение светового дня были тщательно обследованы русла рек Гега и Бзыбь и их притоки. Россиянку пока найти не удалось. На мосту, с которого упала девушка, не было оградительных перил.