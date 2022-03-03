WSJ: США закроют воздушное пространство для российских самолётов

США планируют закрыть своё воздушное пространство для российских самолётов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что решение может быть принято в ближайшие 24 часа. Эти меры, по информации издания, станут частью консолидированного ответа Запада на действия России на Украине.

Ожидается, что указ, запрещающий самолётам, принадлежащим и эксплуатируемым Россией, летать в воздушном пространстве США, будет издан в ближайшие 24 часа, — сказано в материале.

Евросоюз в свою очередь запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС. Также под запрет попали поставки гражданских самолётов в Россию и запчастей к ним.

В Австрии финансовый регулятор ранее запретил коммерческую деятельность Sberbank Europe AG, дочерней компании Сбербанка. Решение было принято после запроса Европейского центрального банка. Кредитной организации со штаб-квартирой в Вене запрещено проводить платежи, операции и транзакции. Также отмечается, что «дочке» Сбербанка назначен внешний аудитор.