WarGonzo сообщил о гибели колумбийского наемника на Украине

Фото: Соцсети

Камило Маркес

На Украине в результате военных действий погиб наемный солдат из Колумбии Камило Маркес, пишет Telegram-канал WarGonzo. По данным источников, он сражался на стороне ВСУ.

К натовским наёмникам, о гибели которых на днях рассказали мировые СМИ, добавился колумбиец. Поминальник – Камило Маркес, — пишет WarGonzo.

Впервые известие о его смерти появилось 21 июля в иностранных СМИ. Накануне о гибели колумбийца сообщили киевские власти — Камило Маркес был наемным солдатом военизированной организации «Карпатская сечь».

Источник уточняет, что доброволец погиб в результате столкновения с российской армией. Более подробной информацией о его смерти не сообщается.

Ранее сообщалось о смерти лейтенанта ВВС Швеции в бою под Донецком. Он приезжал на Украину, чтобы поделиться своими тактическими знаниями. Погибшему, имя которого не называется, было 28 лет. Уточняется, что военный скончался от ранения в грудь.

Ранее сообщалось о смерти британского наемника Пола Ури, попавшего в плен в ДНР. Глава МИД республики Наталья Никонорова заявила, что причиной его смерти стала острая коронарная недостаточность, осложненная отеком легких. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова также отметила, что к хроническим болезням британца добавился стресс, связанный с пленением и нежеланием властей родины заниматься его судьбой.