Группа палестинцев в секторе Газа, запустившие беспилотник над израильской территорией, подверглись удару самолёта ВВС Израиля.
Об этом сообщила пресс-служба вооружённых сил страны. По её данным, дрон был запущен террористами из южной части сектора Газа. Сначала дрон появился над израильской территорией, потом переместили его к пограничному заграждению, после чего беспилотник вернулся на территорию сектора Газа, передаёт
В ответ самолет Армии обороны Израиля нанес удар по отряду, запустившему беспилотник, — говорится в сообщении.
В результате повреждения получил израильский военный автомобиль.
Ранее News.ru писал о том, что из сектора Газа выпустили пять ракет в сторону израильской территории. Об этом сообщает Армия обороны Израиля.