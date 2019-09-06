https://static.news.ru/photo/1cd861d0-d15d-11e9-9500-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Группа палестинцев в секторе Газа, запустившие беспилотник над израильской территорией, подверглись удару самолёта ВВС Израиля.

Об этом сообщила пресс-служба вооружённых сил страны. По её данным, дрон был запущен террористами из южной части сектора Газа. Сначала дрон появился над израильской территорией, потом переместили его к пограничному заграждению, после чего беспилотник вернулся на территорию сектора Газа, передаёт ТАСС .

В ответ самолет Армии обороны Израиля нанес удар по отряду, запустившему беспилотник, — говорится в сообщении.

В результате повреждения получил израильский военный автомобиль.

Ранее News.ru писал о том, что из сектора Газа выпустили пять ракет в сторону израильской территории. Об этом сообщает Армия обороны Израиля.