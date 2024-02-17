ВСУ пообещали апокалипсис в Авдеевке: новости СВО на вечер 17 февраля

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что российские войска пока не взяли Авдеевку. По его словам, бои там продолжаются, часть города по-прежнему остается под контролем ВСУ. Сладков выразил уверенность, что противника ждет «авдеевский апокалипсис».

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 17 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ покидают Авдеевку?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причина отвода войск ВСУ из Авдеевки кроется в недостаточной помощи со стороны Запада, а также в «искусственном дефиците» боеприпасов. По его словам, этот вопрос не зависит от украинской стороны.

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Зеленского во лжи о том, что решение о выводе войск ВСУ из Авдеевки было принято ради сохранения жизни людей. Она заявила, что для властей Украины не имеет значения ничего, кроме «больших денег».

На территории коксохимического завода в Авдеевке может оставаться порядка двух тысяч военнослужащих ВСУ, предположил военный эксперт Василий Дандыкин. Военкор Александр Коц при этом усомнился, что взятие Авдеевского коксохимического завода будет похоже на штурм «Азовстали» в Мариуполе. Он считает, что украинские военные будут выходить с территории предприятия в Авдеевке малыми группами, Коц допустил, что в этот раз солдат ВСУ не будут брать в плен. Военкор также показал видео с нанесением удара ВС РФ по остаткам ВСУ на заводе снарядом «Краснополь».

Командующий группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский заявил, что выход украинских солдат из Авдеевки проходил по заранее намеченному плану, однако на последнем этапе несколько бойцов попали в плен к российским военным. По его словам, сейчас ВСУ занимают позиции на втором рубеже обороны.

Военкор Юрий Котенок обратил внимание, что заявление главкома ВСУ Александра Сырского о предполагаемых «больших потерях» ВС РФ при отступлении украинских войск из Авдеевки противоречит словам Тарнавского о том, что подразделения были выведены заранее. По словам Котенка, при этом оба генерала не уточнили сроков в своих обещаниях вернуть Авдеевку. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: t.me/osirskiy Александр Сырский

Зеленский и Сырский обрекли на «акт самоуничтожения» бойцов ВСУ, попавших в окружение в Авдеевке, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, украинским военным, которые остались в городе, остается только сдаться или погибнуть.

Советник главы ДНР Ян Гагин утверждает, что военные ВСУ спешно покидают позиции в Авдеевке, выходя разрозненными группами и бросая раненых сослуживцев. По его словам, это похоже скорее на бегство, нежели на плановой отход, о котором говорил Сырский.

Военный эксперт Владимир Прохватилов заявил, что ВСУ находятся в районе населенного пункта Очеретино в 10 км к западу от Авдеевки. По мнению аналитика, положение украинских войск может ухудшиться, если США не одобрят новый пакет военной помощи Киеву.

Удар ВС РФ по аэродромам ВСУ и наемникам

Минобороны РФ опубликовало свежую сводку о ходе СВО. По данным ведомства, за прошедшие сутки на Купянском, Донецком, Южно-Донецком и Херсонском направлениях общие потери ВСУ составили до 975 военнослужащих. Российские войска поразили три украинских танка, две БМП, два БТР и еще 10 боевых бронированных машин противника. Уничтожены самоходная артиллерийская установка Krab, две САУ «Гвоздика», самоходная пушка «Гиацинт-С», два орудия Д-20, гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град».

ПВО за сутки перехватила семь реактивных снарядов системы HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемых авиационных снаряда JDAM, а также три зенитные ракеты ЗРК С-200, переоборудованные украинскими военными для нанесения ударов по земле, указано в сводке МО РФ.

Также за сутки сбили 47 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Кроме того, 17 февраля в течение ночи системы ПВО перехватили 33 БПЛА ВСУ над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и Калужской областей, по информации военного ведомства.

Российские войска за истекшие сутки также поразили авиационную технику на украинских аэродромах, склады боеприпасов и пункты временной дислокации иностранных наемников и сил специальных операций ВСУ, заявило Минобороны РФ. Удары по живой силе и технике противника наносились в 110 районах, уточнили в МО.

Фото: МО Украины

Сальдо назвал нелепой версию Киева о пленных в Ил-76

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал ложной и нелепой версию украинских властей о катастрофе российского военного самолета Ил-76 с пленными военнослужащими ВСУ в Белгородской области. По словам главы Херсонщины, трагедия с Ил-76 выставляет Киев в самом худшем свете. Перед этим секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что пленных украинцев якобы не было на борту, и призвал не делать категоричных заявлений о том, что ВСУ сбили самолет.

Обстрелы ДНР и взрывы на Украине

Ночью ВСУ пытались атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами, но все выпущенные снаряды были сбиты системой ПВО, рассказал ТАСС советник главы ДНРО Игорь Кимаковский. По его словам, украинские войска выпустили по городу как минимум четыре ракеты.

Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по поселку Пантелеймоновка в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, снаряд попал в двухэтажный дом, трех человек удалось спасти.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Херсоне. Также власти подконтрольной Киеву части Запорожской области сообщили о взрыве в селе Натальевке и повреждении объекта инфраструктуры.

Взрыв произошел в одной из спортивных школ Мелитополя, сообщил руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, всех людей эвакуировали, на месте работают правоохранители, причины выясняются.

Читайте также:

Авдеевка, Мордвичев, Купянск, флаг РФ на АКХЗ. Что сейчас происходит на СВО

«Приказ бросить раненых». Что бойцы ВСУ говорят о попытке уйти из Авдеевки?

Союзники России в 2024 году: рассказываем, кто настоящие друзья Москвы