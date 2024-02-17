Стало известно, кто обрек ВСУ в Авдеевке на «акт самоуничтожения» Военэксперт Матвийчук: Зеленский обрек ВСУ на самоуничтожение в Авдеевке

Фото: t.me/osirskiy

Александр Сырский

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский обрекли бойцов ВСУ, попавших в окружение в Авдеевке, на «акт самоуничтожения». Он считает, что у группировки ВСУ, остающейся в городе, только два пути: сдаться или погибнуть.

Сырский и Зеленский обрекли ВСУ в Авдеевке на акт самоуничтожения. Причем Сырскому просто нужно было изобразить активную деятельность по попыткам деблокирования города. 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, больше напоминающую «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru), в Авдеевке рассекли и заблокировали. Либо капитулируют, либо погибнут, — считает Матвийчук.

Ранее стало известно, что украинское командование приняло решение об отступлении из Авдеевки. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что это продуманный отход. Однако советник главы ДНР Ян Гагин констатировал, что происходящее больше похоже на бегство — украинские военные бросают раненых, а множество подразделений остаются забытыми.

Военный корреспондент Александр Сладков предположил, что ВС РФ вынудили ВСУ отступить из Авдеевки благодаря авиации и новым образцам бомб, с которыми западные системы ПВО не смогли справиться.